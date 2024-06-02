Iğdır’da 1'inci Lig sevinci

Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Iğdır Futbol Kulübü, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Maçı televizyondan takip eden taraftarlar hakemin bitiş düdüğü ile birlikte ellerine aldıkları bayraklarla cadde ve sokakları tıka basa doldurdu.

Ajans Haberleri 02.06.2024 23:55 Giriş: 02.06.2024 23:55

Güncelleme: 03.06.2024 00:00 Kaynak: DHA

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