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Iğdır’da 10 yıl üzeri hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 12.11.2024 22:35
  • Giriş: 12.11.2024 22:35
  • Güncelleme: 12.11.2024 22:35
Kaynak: İHA
Iğdır’da 10 yıl üzeri hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı

Iğdır’da çeşitli suçlardan araması bulunan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada, nitelikli suçlardan aranan ve 10 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan şahıslar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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