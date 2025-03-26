Iğdır’da 179 metruk yapı yıkıldı

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri tarafından il genelindeki köyler ve kent merkezinde bulunan 179 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Iğdır İl Özel İdaresi, il genelindeki köyler ve kent merkezinde bulunan 179 metruk yapının yıkımını başarıyla tamamladı. İki aylık bir süre içinde gerçekleştirilen bu çalışmalarla, kötü durumda bulunan eski yapılar ortadan kaldırılarak çevre sağlığına katkı sağlandı. Iğdır İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen bu proje, köylerin ve kent merkezinin daha yaşanabilir hale gelmesini amaçlarken çevre dostu bir yaklaşım sergilenmiş oldu.