Iğdır’da 2 DEM Partili adayın başvurusu reddedildi

DEM Parti’nin Iğdır Belediye Eş Başkan Adayı Mehmet Nuri Güneş ile Hoşhaber Beldesi Belediye Eş Başkan adayı Emine Yöndem Kartal’ın başvurularını reddedildi.

Iğdır İl Seçim Kurulu, DEM Parti Iğdır Belediyesi Eş Başkan adayı Mehmet Nuri Güneş ile Hoşhaber Beldesi Belediye Eş Başkan adayı Emine Yöndem Kartal’ın başvurularını reddetti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre DEM Parti adayları, adaylık için gerekli dosyaları kurula ibraz etti. Daha önce “PKK’ye üye olmak” iddiası ile hapis cezası alan ancak bu cezanın infazını takiben “memnu hakların iadesi” için başvuruda bulunan Güneş’e, hakları iade edildi ve aday olması önündeki engeller kaldırıldı.

Bu dosya ile başvuruda bulunan Güneş için toplanan kurulda yer alan DEM Parti, CHP ve İYİ Parti üyeleri, Güneş’in adaylığı önünde herhangi bir engelin bulunmadığı yönünde oy kullandı. AKP’li üye ise toplantıya katılmadı.

HAKİM TAKDİR OYU KULLANDI

Bunun yanı sıra kurulda yer alan iki memur ve hakim başvurunun reddi yönünde oy kullandı. Üçe üç oy çıkması nedeniyle hakim taktir yetkisini kullanarak, Güneş’in adaylığını reddetti.

Emine Yöndem Kartal’ın başvurusunun ise daha önce katıldığı basın toplantıları ve açıklamaları nedeniyle aldığı para cezaları gerekçe gösterilerek reddedildiği öğrenildi.

DEM Parti avukatlarının karara karşı şerh yazdığı belirtildi. DEM Parti’nin YSK’ye karar hakkında itirazda bulunacak.

Iğdır’da DEM Parti İl Meclisi adayları olsan Mehmet Şah, Ahmet Emin Can, Turan Kaya, Evren Zenci ve Yaşar Kalay’ın başvurularının da reddedildiği belirtildi.

Ret kararına karşı Iğdır halkı sokaklara inerek, tepki gösterdi. Karara tepki gösteren eşbaşkan adayı Güneş, kararın hukuki olmadığının altını çizdi. İki memur ve bir hakimin oyu ile alınan bu kararın uzun bir geçmişinin olduğuna dikkati çeken Güneş, Îdir Belediyesini 86 yıl sonra 2009’da kazandıklarını ve bu sırada Meclis başkanı olan Cemil Çiçek’in, “Bu kadar da olmaz. Ermenistan sınırına dayandılar” şeklinde sözler sarf ettiğini hatırlattı.

'VALİNİN TALİMATI İLE ALINDI'

Bu durumun baskı oluşturduğu ancak 14 yıldır belediyeyi kazandıklarını ve elinde bulundurduklarını vurgulayan Güneş, “Bu gelenek o günden beri belediyeyi elinde bulunduruyor. Bunu hazmedemiyorlar. Alınan bu karar katalog suç kapsamında girmiyor. Ancak bu kararda valinin imzası var. Valinin talimatı var. Bu karar Iğdır yönetiminin AKP’ye geçmesinin bir projesidir. Vali il başkanı gibi çalışıyor” diye kaydetti.

'ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Kararın amacına değinen Güneş, “Iğdır’ı tekrardan ele geçirmek istiyorlar. 14 yıldır bu hareket, özgürlük mücadelesi şahsında tutulan bu mevzi zorla da olsa ele geçirilmek isteniyor. Demokratik yollar ile ele geçiremeyeceklerini anladılar. Güç zehirlenmesi ile her türlü aracı kullanarak, antidemokratik uygulamalar ile ele geçirmek istiyorlar” diye konuştu.

AKP’LİLERİN KATILMAMASI ‘İNCE HESAP’

AKP’li üyelerin toplantıya katılmamasını ise “ince bir hesap” olarak değerlendiren Güneş, “Bütün çalışmaları Kürtler üzerinedir. Kürtleri parçalamak, Kürtlerin içini boşaltmak istiyorlar. Bu durum da bunun bir parçasıdır. Toplantıya katılmama ile ‘İşte biz toplantıya katılmadık, bizim bir etkimiz yok’ demek istiyorlar. Bu da yutulmaz. Ancak Iğdır halkının tepkisi ikiye katlandı. Şunu çok iyi bilsinler; Mehmet Nuri olmaz, Hasan olur. Hasan olmaz Hüseyin olur. Ama bu mücadele geleneği şunu göstermiştir; kesinlikle mücadeleye devam edeceğiz. Bu mevzi ölümüne savunulacaktır. Bunu da böyle bilsinler” dedi.

Başvurusu aldığı para cezaları nedeniyle reddedilen Kartal ise böyle bir kararın, “Kaybetme korkusundan” dolayı alındığının altını çizdi. Kartal, AKP’nin hırsızlıkla var olmaya çalıştığını ancak Kürt halkının vicdanı ile direndiğini dile getirdi. Bu karar ile iradenin gasp edildiğini sözlerine ekleyen Kartal, “Bunu çok iyi bilsinler; Bu halk asla ama asla boyun eğmez. Zaferi burada kutlayacaktır” diye belirtti.

Daha önce milletvekili adayı da olduğunu ve YSK’nin adaylık önünde bir engel görmediğini ancak şu anda ise engellin olduğuna dair karar verdiğini ifade eden Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: “AKP’nin bunda yüzde yüz parmağı var. Başka seçenek yok. Cezaevine atmakla, kayyım atamakla beceremediğini şimdi ise halkın iradesini gasp ediyorlar.” Kartal, halka güvendiklerini yineleyerek, “Halkımızın vicdanına güveniyoruz. Halkımız kendi kendine sahip çıkacaktır. Hiçbir zaman bu tür baskılara boyun eğmedi, eğmeyecek de. Mehmet Nuri Güneş gider, binlerce Mehmet Nuri Güneş gelir. Emine Yöndem Kartal gider, binlerce kadın arkadaş gelir. Bu konuda hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yoktur” ifadelerinde bulundu.

Her iki aday da İl Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunacaklarını belirtti.