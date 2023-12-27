Iğdır’da 200 küçükbaş hayvan yanmaktan son anda kurtarıldı

Iğdır’da bahçede çıkan yangın saman ve otlara sıçrayarak kısa sürede büyürken, 200 küçükbaş hayvan ise son anda yanmaktan kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Alikamerli Mahallesi’nde Murat Koyunuci’ye ait bahçede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bahçedeki saman ve otlara sıçradı. Yangını gören mahalleli itfaiyeye haber verdi. Bahçedeki yangının hayvanlara ulaştığını gören vatandaşlar, hayvanları yangın yerinden uzaklaştırdı. Vatandaşların dikkati sayesinde 200 hayvan yanmaktan kurtarılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu bahçedeki saman ve otlar küle döndü.