Iğdır’da inşaatta iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Iğdır’da bir inşaatta meydana gelen iş kazasında Azerbaycanlı 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Haber: Serdar ÜNSAL
Topçular Mahallesi’ndeki bir inşaatta kurulan iskelenin çökmesi sonucu iki işçi asansör boşluğundan zemine düştü. Yaralanan işçilerden Azerbaycan uyruklu Babak Najafov (41) ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Sananı Fatullayev (41) ise Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahaleden sonra Erzurum Araştırma Hasatnesine sevk edildi.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, inşaatta sorumluluğu bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.
İş sağlığı ve güvenliği ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü açıkladı.