Iğdır’da inşaatta iskele çöktü: Asansör boşluğuna düşen 1 işçi öldü
Iğdır'da Topçular Mahallesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta kurulan iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi asansör boşluğundan zemine düştü. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Azerbaycanlı Babak Najafov, yolda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Sananı Fatullayev, Erzurum Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Iğdır’da bir inşaatta meydana gelen olayda Azerbaycanlı 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.
Topçular Mahallesi’ndeki bir inşaatta kurulan iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi asansör boşluğundan zemine düştü.
Yaralanan işçilerden Azerbaycan asıllı Babak Najafov (41) ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Sananı Fatullayev (41) ise Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahaleden sonra Erzurum Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, inşaatta sorumluluğu bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.
İş sağlığı ve güvenliği ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü açıkladı.