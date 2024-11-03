Iğdır’da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde sabah saatlerinde seyir halinde olan kamyonet kaza yaptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Iğdır-Tuzluca arasındaki Cincivat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Iğdır’dan Tuzluca istikametine gitmekte olan kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkan kamyonet devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘AYNI YOLDA SON 24 SAATTE İKİ KAZA MEYDANA GELDİ’

Dün akşam saatlerinde de kaza yerine yakın aynı yolda otomobilin köprü korkuluklarına çarpması üzerine Ş.T, kaza yerinde hayatını kaybetmiş araçta bulunan Y.B. ve V.Z. yaralanmıştı.