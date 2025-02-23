Iğdır’da kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Iğdır’da 4 gündür etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 75 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Iğdır’da 4 gündür yaşanan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolların açılması için Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kapanan 75 köy yolu ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yeniden açıldı. Ekipler, yollarda olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı müdahale için hazır bekletiliyor.



