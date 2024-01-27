Iğdır’da kar yağışı başladı

Iğdır’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Iğdır’da son yılların en çok kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde yeniden etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte her yer beyaza büründü.

Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte sokak ve caddelerde kar birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini belirtti.