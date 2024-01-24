Iğdır’da kar yağışı etkili oluyor

Iğdır merkezde dünden beri etkili olan kar yağışı etkisini sürdürürken, 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Iğdır şehir merkezinde dün öğle saatlerinde etkili olan karla karışık sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle Iğdır’da 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Iğdır-Ağrı kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşanırken, Iğdır çıkışında bulunan trafik ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediği için tır garajlarında araç yoğunluğu yaşanıyor.

Iğdırlı esnaf Fırat Savaş, yağan karın kendileri için bir sürpriz olduğunu belirterek, "Aylardır biz bu karın yağmasını bekliyorduk. Iğdır Ovası için, tarım için güzel olacağını umuyoruz. Iğdır’da neredeyse yıllardır böyle bir kar yağışı görmedik" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini belirterek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesinin beklendiğini bildirdi. Ayrıca bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.