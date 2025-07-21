Iğdır’da kavurucu sıcakların ardından sağanak yağış etkili oldu

Iğdır’da günlerdir etkili olan kavurucu sıcaklıklar, ani bastıran sağanak yağışla birlikte yerini serin havaya bıraktı

Iğdır’da öğleden sonra aniden başlayan yağmur, şehirde hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Zamansız yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için kapalı alanlara sığınırken, şehir merkezinin farklı noktalarında su birikintileri ve çukurlar oluştu. Trafikte kısa süreli aksamalar yaşanırken, bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları oluştu. Uzmanlar, ani sağanak ve rüzgâr nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.