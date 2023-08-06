Iğdır’da mera ıslah ve amenajman projesi

Iğdır’da mera ıslah ve amenajman projesi ile şehir hayvancılığına katkı sunuluyor.

Iğdır Tarım Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri ile; kırsal kesimde en önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın daha uygun koşullarda yapılarak gelişim göstermesine katkı sunuluyor. Bu çerçevede Iğdır genelinde 15 köyde toplamda 267 adet Hayvan İçme Suyu Sıvatlarının tesis ve montajlarının tamamlanmasının ardından hayvanların içme suyuna erişmek için fazladan enerji kaybetmelerinin önüne geçilmesi planlanmaktadır.



