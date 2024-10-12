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Iğdır’da minibüs otomobille çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Iğdır’da minibüsün otomobille çarpışması sonucu 3’ü ağır 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 12.10.2024 20:43
  • Giriş: 12.10.2024 20:43
  • Güncelleme: 12.10.2024 20:45
Kaynak: İHA
Iğdır’da minibüs otomobille çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı
İHA

Iğdır’da iki aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyü yolu kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BV 0270 plakalı otomobil ile 76 M 0727 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen 8 yaralıdan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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