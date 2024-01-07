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Iğdır’da otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 07.01.2024 12:43
  • Giriş: 07.01.2024 12:43
  • Güncelleme: 07.01.2024 12:43
Kaynak: İHA
Iğdır’da otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Iğdır’da bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, Iğdır Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Iğdır merkezde park halindeki aracının motor kısmından ses geldiğini duyan vatandaşlar kendi imkanları ile yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayanca Iğdır Belediyesinden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri aracın kaputunu açarak , motor kısmına sıkışan kediyi kurtardı.

Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı. 

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