Iğdır’da rüşvet soruşturması: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Iğdır’da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında aralarında adliye çalışanlarının da olduğu ve gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında çeşitli delillere ulaşıldığı ve şüphelilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi. Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda adliyeye sevk edilen şüphelilerin, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla yargı sürecine dahil edileceği bildirildi.