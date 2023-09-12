Iğdır’da sıcak havalar yerini yağmura bıraktı

Iğdır’da yaz ayından beri etkili olan sıcak havalar yeni hafta ile yerini yağmurlu havaya bıraktı.

Iğdır’da yaz ayından itibaren etkili olan sıcaklıklar yeni hafta ile beraber yerini yağmura bıraktı.

Aniden bastıran yağmur şehirde yurttaşları hazırlıksız yakaladı.

Yağmur nedeniyle bazı yurttaşlar kapalı alanlara sığınırken aynı zamanda araçlar da trafikte güçlük çekti.

Yağmur ile beraber soğuk hava da etkili olunca yurttaşlar kalın elbiselerini çıkarmaya başladı.

Meteoroloji tarafından yağmurlu havaların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı bildirildi.