Iğdır’da site sakinlerinden evleri için sahte rapor çıkartıldığı iddiası

Iğdır’da 40 dairelik Parlar Sitesi sakinleri, evleri için sahte rapor çıkartılarak kentsel dönüşüm çerçevesinde evlerinin yıkılmak istendiğini iddia etti.

İddiaya göre, Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 40 dairelik Parlar Sitesi sakinleri, 2000’li yıllarda dairelerini mülk sahibi İ.P.’den satın aldı. Vatandaşlar yaşanan bir sorun nedeniyle dairelerinin tapularını alamazken, İ.P. vefat etti. İddiaya göre mülk sahibinin vefatı sonrası çocukları dairelerin kendilerine ait olduğunu söyleyerek oturanların çıkmasını isteyince taraflar davalık oldu. Aradan geçen 23 yıllık süreçte mahkeme boşaltma kararı verse de dairede oturanların itirazı ile yürütme durduruldu. Iğdır Belediyesi ile elektrik dağıtım şirketinin dairelerin su ve elektriğini kesmeye çalışması ise tansiyonu artırdı. Yetkililerin sitenin güvenilir olmadığı ve kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılacağını söylemeleri üzerine vatandaşlar duruma isyan etti.

Bina sakinlerinden Metin Yağız, ”Mülk sahibi İ.P.’den biz burayı almışız, müteahhitle sorunları olduğu için bizim tapularımızı veremediler. Müteahhidi diskalifiye edebilmek için bize söz verdiler, ’Sizin tapularınızı vereceğiz’ dediler. Onların ikisi de öldükten sonra çocukları bize zulmettiler sahte raporlarla, sahte belgelerle. 21 aile var şu anda burada. Çoluk çocuk, hasta var. Ev içerisinde oksijenle yaşayan hastalarımız var. Bizleri dışarıya atmak istiyorlar. İllegal usulsüzlük yapılıyor, suyumuzu ve elektriğimizi kesiyorlar. 10. aydaki mahkeme kararını biz bozdurduk, yürütmeyi durdurduk. Yeni gelen mahkeme kararıyla hiçbir tebligat vermeden bugün de gelmiş bizim suyumuzu ve elektriğimizi kesiyorlar” dedi.

Bina sakinlerinden İsa Bilir ise, kendilerine herhangi bir tebligat gelmediğini belirterek, “Bu binada 2003 yılından beri oturuyorum. Bina sahibi ile müteahhidin anlaşmazlığı oldu. Bize bu yerleri satan müteahhitle noter satışlarımız mevcuttur. Kendileri bir ruhsat sorunu olduğunu, müteahhitle ters düştüklerini söylediler. Dediler ki ’Biz imar affına müracaat edip tapularınızı vereceğiz.’ Ondan sonra rahmetli oldu İ.P., çocukları geldi inkar ettiler ve mahkeme açtık. Dava devam ediyor. Mahkeme devam ederken şahıslar gittiler sahte bir bina karot testi yaptırdılar, çoluk çocuk çıkardılar. 2022 yılının Ekim ayında itiraz ettik ve yürütmeyi durdurma kararı aldık, tekrar bir durdurma kararı aldılar. Üç defa bu şekilde devam etti. Şimdi bunlar bizim yürütme durdurma kararımızı durdurmuşlar. Biz bakıyoruz belediye haber vermeden hem yıkım kararı almış hem de bize hiçbir yazı yazmamış. Ekipleri göndermiş elektriği, suyu kesin. Bir yazı yazıp uyarmanız gerekmiyor mu? Bu işin planını uygulayacağınızı söylemeniz gerekmiyor. Maalesef burada 40 aile var, yarısı müteahhidin, yarısı bize ait. Habersiz gelip suyumuzu, elektriğimizi kesmeye çalışıyorlar. Binayı başımıza yıkacaklar. Göndersinler iki tane mühendis burada çalışma yapsınlar, çürük çıkarsa biz hemen buraya terk edelim” dedi.

Bina sakinlerinden Abdurrahman Aras, binanın kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılması için sahte rapor çıkarıldığını iddia ederek, “Karotçu geldi buraya, adama demişler değerler ile oyna. Adamlarla konuşmuşlar, onu kullanmadılar. Bu sefer başka özel firma getirip buradan karot örneği aldılar. Bu binanın kolonunu da buradan kestiler” dedi.

Bina sakinleri, tapuları verilmediği için binanın yıkılması halinde yıllardır biriktirdikleri paralar ile aldıkları evlerinden olmanın korkusunu yaşıyorlar.