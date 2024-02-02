Iğdır’da soğuk hava etkili oluyor

Iğdır’da soğuk hava etkili olurken havuzlar ve çeşmeler dondu, şehirde buzlanma meydana geldi.

Iğdır’da soğuk havanın etkili olması ile birlikte şehir merkezindeki Millet Bahçesi’nde yer alan süs havuzu tamamı ile buz tuttu.

Şehirde battaniye ile koruma altına alınmayan araçların camları da buz tuttu. Bazı evlerin bahçesinde bulunan su muslukları soğuktan patlarken etrafı da buz tuttu.

Iğdır’da gece saatlerinde hava sıcaklığı eksiye düşerken Meteoroloji, vatandaşları gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin meydana gelmesi ihtimaline karşı uyardı.