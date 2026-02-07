Iğdır’da şüpheli kadın ölümü: 28 yaşındaki Ceren Işık evinde ölü bulundu, 1 gözaltı
Iğdır’ın Bağlar Mahallesi’nde bir apartman dairesinden gelen silah sesi ihbarı üzerine eve giren ekipler, 28 yaşındaki Ceren Işık’ı kafasından vurulmuş halde buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü sürüyor.
Kaynak: ANKA
Iğdır’ın Bağalar Mahallesi'nde 28 yaşındaki Ceren Işık, kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Iğdır’ın Bağalar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın birinci katından silah sesi duyuldu.
Seslerin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri apartmanın birinci katına çıkarak Ceren Işık’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.
Emniyet tarafından olay çok yönlü araştırılırken hayatını kaybeden Işık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.