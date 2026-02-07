Iğdır’da şüpheli kadın ölümü: 28 yaşındaki Ceren Işık evinde ölü bulundu, 1 gözaltı

Iğdır’ın Bağalar Mahallesi'nde 28 yaşındaki Ceren Işık, kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Iğdır’ın Bağalar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın birinci katından silah sesi duyuldu.

Seslerin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri apartmanın birinci katına çıkarak Ceren Işık’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet tarafından olay çok yönlü araştırılırken hayatını kaybeden Işık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.