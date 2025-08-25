Giriş / Abone Ol
Iğdır’da tır motosiklete çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2025 10:31
  • Giriş: 25.08.2025 10:31
  • Güncelleme: 25.08.2025 10:31
Kaynak: İHA
Iğdır’ın Emek Mahallesi’nde Karaağaç Kampüsü civarında meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen tır ile motosiklet, kampüs civarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

