Iğdır’da trafik kazası: 6 yaralı



Kaza, Iğdır-Nahçıvan Karayolu Babacan Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden Iğdır İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak, hafif yaralanan 6 kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.