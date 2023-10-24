Iğdır’da uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Iğdır’da uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Tuzluca ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonda yakalanan ve uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 10 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem başlatıldı. Yapılan operasyonda 42 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.