Iğdır’da yağmur etkili oluyor

Iğdır’da iki gün önce etkili olmaya başlayan sağanak yağış, belirli aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Sağanak yağışların yoğun olduğu Türkiye’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 kent için "turuncu", 14 kent için de "sarı" kod uyarısında bulunurken, Iğdır’da da iki gündür sağanak yağış etkili oluyor.

Su birikintilerin olduğu şehirde vatandaşlar şemsiye ile gezerken havaların da soğuması ile beraber yurttaşlar kalın giyinmeye başladı.

Yağışların belirli aralıklarla ile devam edeceği öğrenildi.