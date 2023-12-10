Iğdır’da yoğun sis etkili oluyor

Iğdır’da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Iğdır’da dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis sabah saatlerinde de devam etti.

Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. Şehrin bazı yerlerinde görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın çok bulutlu,Iğdır ve çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Kars ve Ağrı’nın karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.