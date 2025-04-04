Iğdır’daki İrem Bağları’nda ilkbahar renkleri

Bahar mevsimin gelmesi ile birlikte Iğdır’ın Melekli beldesi sınırları içinde yer alan İrem Bağları, ilkbaharın renkleri ile göz kamaştırıyor.

Iğdır’ın eşsiz doğasında, baharın taptaze renkleri İrem Bağları’nda kendini göstermeye başladı. Özellikle bu mevsimde, dağların eteklerinde yer alan bağlar, rengarenk çiçeklerle donanırken, bölgede doğal güzelliklerin zirveye ulaştığı anlar yaşanıyor. İlkbaharın gelişiyle birlikte meyve ağaçların arasında yeşilin en güzel tonları ve çiçek açan ağaçların beyaz ve pembe renkleriyle bir tablonun içine dönüşüyor. Bahar mevsimiyle birlikte bu bağlar doğal cazibe merkezi haline gelirken, bölgede yer alan meyve ağaçları da önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. İrem Bağları’ndaki bu muazzam ilkbahar manzarası, dron ile görüntülendi.