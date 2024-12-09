Iğdırlı göçerler yaylalardan dönüyor

Haber Merkezi

Hayvancılıkla uğraşan Iğdırlı göçerler, ilkbaharda yola çıkıp Kars, Ağrı ve Ardahan’ın zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarında yazı geçirdikten sonra dönüş yolculuğuna başladılar.

Kars, Ağrı ve Ardahan’ın yaylalarında yazı geçiren Iğdırlı göçerler, sürüleriyle dağ, tepe ve ovaları aşıp yürüyerek 2-3 ayda köylerine ulaşabiliyor. Ardahan’daki yaylalarından 1,5 ay önce yola çıktıklarını belirten Şevket Kerimoğlu, "Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Mayısta başlayan yolcuğumuz, yaylada kalma ve dönme 7 ay sürüyor. Ailemizle gittiğimiz yayladan kışın gelmesiyle birlikte geri dönüyoruz" dedi.