Iğdırspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? ZTK Iğdırspor - Bodrumspor maçı yayın bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmalardan biri de Iğdırspor ile Bodrumspor arasında oynanacak mücadele oldu. Özellikle “Iğdırspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kupada puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek bu karşılaşma, iki takım açısından da kritik bir öneme sahip.

Iğdırspor grup sıralamasında üst basamaklara çıkmayı hedeflerken, Bodrumspor ise kupadaki ilk galibiyetini alarak moral bulmak istiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmanın golsüz eşitlikle sona ermesi ise bu maçın daha da büyük bir rekabet içinde geçeceğinin sinyallerini veriyor. İşte Iğdırspor - Bodrumspor maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…

IĞDIRSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu kapsamında oynanacak olan Iğdırspor - Bodrumspor karşılaşması 12 Mart Perşembe günü oynanacak.

IĞDIRSPOR - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma, günün erken saatlerinde oynanacak önemli kupa mücadelelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

IĞDIRSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdırspor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması beIN SPORTS 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden canlı takip edebilecek.

IĞDIRSPOR - BODRUMSPOR MAÇI ÖNCESİ PUAN DURUMU

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda iki takımın mevcut puan durumu karşılaşmanın önemini ortaya koyuyor. Iğdırspor üst sıraları hedeflerken Bodrumspor ise ilk galibiyetini almak istiyor.

Takım Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan Sıra Iğdırspor 1 2 1 5 4 Bodrumspor 0 1 3 1 6

IĞDIRSPOR - BODRUMSPOR MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Son maç golsüz tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda iki takım arasında geçen hafta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona ermişti. Bu sonuç iki ekip için de kritik puan hesaplarını daha da karmaşık hale getirdi.

Bu nedenle oynanacak yeni karşılaşma, grup sıralamasını belirleme açısından büyük önem taşıyor.

Iğdırspor avantajını korumak istiyor

Iğdırspor grupta topladığı 5 puanla 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını yükseltmek ve üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Bodrumspor çıkış arıyor

Bodrumspor ise grupta henüz galibiyet elde edemedi. 1 puanla 6. sırada bulunan ekip için bu karşılaşma moral ve puan açısından kritik bir fırsat olarak görülüyor.

IĞDIRSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda sıralamayı doğrudan etkiliyor.

Iğdırspor üst sıralara yükselme fırsatı yakalayabilir.

Bodrumspor kupadaki ilk galibiyetini almak istiyor.

İki takımın son maçı golsüz beraberlikle bitmişti.

IĞDIRSPOR - BODRUMSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN BİLGİLER

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi hem beIN SPORTS 2 hem de TRT Spor ekranlarından izleyebilecek. Maç saatinde yayın başlayacak ve karşılaşma canlı olarak ekranlara gelecek.

