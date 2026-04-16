İğneden ipliğe hissediliyor

EKONOMİ SERVİSİ

Akaryakıta gelen peş peşe zamlar, yalnızca araç sürücülerini değil hayatın her alanında karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Yakıta gelen zamlarla birlikte iç hatlardaki uçuş bileti fiyatlarına da dev zam bekleniyor. İç hatlarda tavan fiyatın 6 bin 990 liraya yükseltilmesinin ardından uzmanlar yakıt maliyetlerindeki devasa artış nedeniyle bilet fiyatlarında %35’e varan yeni zamların 'kaçınılmaz' olduğu uyarısında bulundu.

Yapılan bu %15'lik resmi artışa rağmen, sektör temsilcileri ve uzmanlar bu zammın maliyetleri karşılamaya yetmediğini, bilet fiyatlarında %25 ile %35 arasında daha fazla artışın yolda olduğunu vurguladı.

YAKIT MALİYETİ KATLANDI

Bloomberg HT’ye değerlendirmelerde bulunan havacılık uzmanı Güntay Şimşek, havayolu şirketlerinin üzerindeki maliyet baskısının sadece jeopolitik gerilimlerle açıklanamayacağını belirtti. Şimşek, uçak yakıtı fiyatlarının ton başına 800 dolardan 1600 dolara yükselmesinin sektörü çıkmaza soktuğunu ifade etti.

Verilen örneğe göre; 100 dolar civarında olan bir uçak biletine, sadece yakıttaki bu artış nedeniyle doğrudan %30’luk bir zam yansıması gerekiyor. İç hatlarda uygulanan yüksek tavan fiyatların, önümüzdeki süreçte diğer tüm hatlardaki uçuş fiyatları için de ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.

Sektör paydaşları, tavan fiyat uygulamasının serbest bırakılması durumunda havayolu şirketlerinin koltuk kapasitelerini daha verimli kullanarak rekabet edebileceğini savunuyor. Ancak mevcut ekonomik koşullarda tavan fiyatın serbest kalması, bilet fiyatlarının kontrolsüz bir şekilde yükselmesi riskini de barındırıyor. Küresel ölçekte petrol fiyatlarındaki artış havayolu şirketlerinin kâr marjlarını daraltırken, bu durum doğrudan yolcu biletlerine "ek maliyet" olarak dönüyor. Avrupa ve Çin’de uçak yakıtı üretimine dair sıkıntılar yaşanırken, Türkiye’nin yakıt tedarikinde şimdilik bir sorun yaşamadığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Eğer Körfez bölgesindeki tedarik problemleri çözülmezse, global ölçekte 3 saatin altındaki kısa mesafeli uçuşlar için yakıt verilememesi gibi krizler gündeme gelebilir.

DALGALANMA SÜRÜYOR

ABD-İran arasındaki görüşmelerin belirsizliği nedeniyle petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olan litre başına 3,33 lira zam geldi. Böylelikle motorin İstanbul'da 75,61 liraya, Ankara'da 76,73 liraya ve İzmir'de 77,01 liraya yükseldi. Benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı. İstanbul'da 62,64 liradan, Ankara'da 63,59 liradan, İzmir'de ise 63,88 liradan satılıyor. NTV'nin haberine göre; motorine bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,04 TL fiyat indirimi uygulanması bekleniyor. Petrol ve küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da ABD ile İran arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalması ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alma kararının etkisiyle sert biçimde yükseldi. Brent petrol 104 doları gördü, motorinin ton fiyatı da 107 dolar arttı. Bu veriler çerçevesinde motorine, hafta ortasında yine zam yapılması bekleniyor.