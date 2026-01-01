İğneden ipliğe zam geldi

Ekonomi Servisi

Yurttaş yeni yıla zamlarla girdi. Yeni yıl zamlarında ‘ince ayar’ dikkati çekti. Yeniden Değerleme Oranı, yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 oranında artırılacak.

Erdoğan imzalı kararla ehliyet, pasaport ve yurtdışına çıkış harcı ile yurtdışından getirilen telefonun kayıt ücreti artırıldı. Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5 bin 678 TL’den 6 bin 754 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1883 TL’den 2 bin 240 TL’ye yükselecek. Yurt dışı çıkış harcı da 1000 TL’den 1190 TL’ye yükseltildi.

6 aya kadar pasaport harcı 2 bin 359 TL’den 2 bin 806 TL’ye, 1 yıllık olanlar 3 bin 448 TL’den 4101 TL’ye, 2 yıllık pasaport 5 bin 631 TL’den 6 bin 698 TL’ye, 3 yıllık olanlar 8 bin TL’den 9 bin 516 TL’ye, 3 yıldan fazla süreli pasaportlar 11 bin 274 TL’den 13 bin 410 TL’ye yükseldi.

Yurtdışından telefon alan yurttaşların cihazlarını Türkiye’de kullanabilmeleri için ödemesi gereken IMEI kayıt bedeli de yeni yılda zamlanarak 45 bin 614 TL’den 54 bin 258 TL’ye yükseldi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA DÖRTTE BİR ARTIŞ

Karayolları Genel Müdürlüğü de bugünden itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.

Bu kapsamda İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL’den 59 TL’ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise 80 TL’den 95 TL’ye çıkarıldı.

Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçiş ücreti 795 TL’den 995 TL’ye, Çanakkale Köprüsü’nde 795 TL’den 995 TL’ye yükseltildi.

Ankara–Niğde Otoyolu geçiş ücreti de 590 TL’den 740 TL’ye çıkarıldı.

Tüm bu köprü ve otoyolların içinde sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 18,8 oranında artarken diğer geçiş ücretleri yüzde 25’in üzerinde, eski ücretlerin 4’te biri kadar arttı.