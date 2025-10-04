İHA iddiasında sıra Almanya’ya geldi

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) “Rus tehlikesi” konulu zirvesi sona ererken Moskova’ya karşı savaş hazırlıklarına bahane olan İHA’lar bu kez de Almanya’yı alarma geçirdi.

AST’nin 7’nci zirvesi, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı. Rusya’ya karşı “ortak savunmanın” öne çıktığı zirvenin kapanışında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, “farklı görüşlere rağmen Avrupa ülkelerinin Rusya tehdidine karşı tek ses olması gerektiğini” söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısında konuşan Frederiksen, AB'nin, Ukrayna'nın üç yılı aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle kazandığı deneyimden yararlanılması gerektiğini söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Ukrayna’ya “AB üyeliği yerine stratejik ortaklık” teklifini reddeden Frederiksen “Ukrayna olmadan Avrupa'yı güvence altına almak için gereken kabiliyetleri oluşturmak imkânsız” dedi.

MÜNİH’TE PANİK

Zelenski ise “Rusya’nın saldırganlığının arttığını” belirterek “Avrupa güvenliği için en önemli şeyin siyasi irade” olduğunu söyledi. Zelenski son günlerde AB ülkelerinin hava sahalarında görüldüğü iddia edilen Rus dronlarına değinerek ülkesinin dronlara karşı koymak için başlatılacak “dron duvarı” girişimine deneyimiyle öncülük edeceğini belirtti.

Polonya, Estonya, Norveç ve Danimarka gibi birçok ülkenin ardından Almanya’da da İHA görüldüğü iddia edildi. Münih Havalimanı, perşembe gecesi “birkaç drone gözlendiği” iddiası nedeniyle geçici olarak uçuşa kapatılırken cuma sabahı tekrar açıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Avrupa ülkelerinin arka arkaya Rusya’nın hava sahası ihlali iddialarıyla dalga geçerek “Danimarka üzerinde bir daha İHA uçurmayacaklarını” söyledi.