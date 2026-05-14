İHA krizi hükümet düşürdü: Letonya Başbakanı istifa etti

Letonya Başbakanı Evika Silina, koalisyon ortağı İlericiler Partisi'nin hükümetten ayrılmasının ardından görevini bıraktığını açıkladı.

İlericiler Partisi'nin hükümet koalisyonundan ayrılmasıyla lideri olduğu Yeni Birlik ittifakı parlamento çoğunluğunu kaybeden Başbakan Silina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'zor ama dürüst bir karar alarak görevinden istifa ettiğini' bildirdi.

Silina, paylaşımında, önceliğinin Letonya halkının refahı ve güvenliği olduğunu belirterek, partiler ve koalisyonların değişebileceğini ancak Letonya'nın kalıcı olduğunu vurguladı.

"İSTİFA EDİYORUM AMA PES ETMİYORUM"

Siyasi kıskançlık ve dar parti çıkarlarının sorumluluğun önüne geçtiğini savunan Silina, güçlü bir savunma bakanı adayı yerine "krizin tercih edildiğini" kaydetti.

Koalisyondaki farklı siyasi güçleri ülkenin istikrarı için bir arada tuttuğunu ifade eden Silina, "İstifa ediyorum ama pes etmiyorum ve gitmiyorum" dedi.

Silina'nın istifası, iktidar koalisyonunun bir parçası olan İlericiler Partisi'nin 13 Mayıs'ta hükümete desteğini çektiğini açıklamasının ardından geldi.

Anayasaya göre hükümet liderini seçmekle görevli olan Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, yarın parlamentodaki siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Rusya üzerinden gelen 2 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) Letonya’daki petrol depolama tesislerini vurması ülkede krize neden olmuştu.

İlericiler Partisi'nden Savunma Bakanı Andris Spruds, İHA’larla ilgili olayların yönetiliş biçimi nedeniyle geçen günlerde görevden alınmıştı.

Çok sayıda İHA'nın, 7 Mayıs'ta Rusya'dan Letonya hava sahasına girdiği tespit edilmiş, bunlardan 2'si Letonya topraklarına düşmüştü.