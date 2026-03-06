İHA saldırısının ardından hava trafiği durdu: Nahçıvan uçağının 71 yolcusu Iğdır’a indirildi
İran’dan gönderildiği öne sürülen insansız hava aracının Nahçıvan Havalimanı’nı hedef almasının ardından havaalanı uçuşlara kapatıldı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, Bakü–Nahçıvan seferini yapan yolcu uçağı güvenlik gerekçesiyle Iğdır’a yönlendirildi. Uçaktaki 71 yolcu daha sonra otobüslerle Nahçıvan’a gönderildi.
İran’dan düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından Nahçıvan Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Bakü-Nahçıvan seferini yapan yolcu uçağı Iğdır’a indirildi, 71 yolcu pasaport işlemlerinin ardından otobüslerle Nahçıvan’a gönderildi.
Bakü’den Nahçıvan’a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, yaşanan gelişmeler nedeniyle Iğdır’a yönlendirildi.
Uçaktaki Nahçıvanlı yolcular, Iğdır’da yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Yolcuların daha sonra otobüslerle Nahçıvan’a geçeceği belirtildi.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havaalanı’na İran’dan gönderildiği öne sürülen bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.
Hava aracının terminal binasına isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, binada da maddi hasar oluştu.
Olayın ardından güvenlik gerekçesiyle havaalanı geçici süreyle uçuşlara kapatıldı.
NAHÇIVAN YOLCULARI IĞDIR’A İNDİ
Saldırı nedeniyle Nahçıvan Havalimanı’nın uçuşlara kapatılması üzerine Bakü-Nahçıvan seferini yapan yolcu uçağı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na yönlendirildi.
Saat 20.30 sıralarında 71 yolcuyla Iğdır’a iniş yapan uçak, protokol üyeleri tarafından karşılandı.
Pasaport işlemlerinin ardından Nahçıvanlı yolcular otobüslerle ülkelerine doğru yola çıktığı ifade edildi.