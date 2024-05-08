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İhale için araçların kilometrelerini düşüren 3 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de resmi bir kurumun düzenlediği kiralama ihalesi için şartnamedeki koşulları sağlamak amacıyla araçların kilometrelerini düşürdükleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Güncel
  • 08.05.2024 18:33
  • Giriş: 08.05.2024 18:33
  • Güncelleme: 08.05.2024 18:37
Kaynak: AA
İhale için araçların kilometrelerini düşüren 3 şüpheli yakalandı
DHA

Çanakkale'de resmi kurumun düzenlediği araç ihalesine katılabilmek için araçların kilometrelerini düşürün 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğünce düzenlenen 1 yıl süreli 3 araçlık kiralama ihalesine katılan ve Tekirdağ'da faaliyet gösterdiği belirlenen firmanın, şartnamede yer alan "Araçların 80 bin kilometrenin altında olması" şartı için, aynı ildeki oto sanayisinde söz konusu araçların kilometrelerinin düşürüldüğünü belirledi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheliler A.K, A.T. ve A.S, Tekirdağ ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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