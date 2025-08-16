İhale ‘Kıymet’lisi

İlayda SORKU

AKP iktidarında milyonlar yoksullukla boğuşurken bir avuç yandaş zenginliğine zenginlik katmaya devam ediyor. Kamudan aldığı ihalelerle gündeme gelen AKP Konya İl Yöneticisi ve Konya Milletvekili aday adayı Yusuf Ziya Kıymet’in ağabeyi Nimetullah Habil Kıymet’in şirketi Temelkon İnşaat bir sözleşme daha imzalayacak.

İstanbul Valiliği’ne bağlı İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından açılan ihale ile Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu yeniden yapılacak. İhalenin 357 milyon 838 bin TL’lik teklif sunan Temelkon İnşaat ve Oflaz Şirketler Grubu’na bağlı Trans of Ulusal ortaklığına verilmesi bekleniyor.

Temelkon İnşaat’ın sahibi ve aynı zamanda Kıymet İnşaat’ın ortaklarından Nimetullah Habil Kıymet, AKP döneminde aldığı kamu ihaleleriyle ihya oldu. Temelkon İnşaat’a, ilk inşaat ihalesi 2012 yılında AKP’li Kadir Topbaş’ın başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayrampaşa Hali Katlı Otopark Ve Bağlantı Yolu İnşaatı işi için verildi. Ardından 2019 yılına kadar dönemin AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından açılan 5 ayrı ihalede sözleşme imzalayan şirket, Temmuz 2019’da Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açılan istinat duvarı güçlendirme işi ihalesini kaptı.

2025 SENESİ KIYMET AİLESİNE YARADI

Pandeminin ardından peş peşe kamu ihaleleri almaya başlayan şirket, üniversite binalarından hastanelerin yapımına kadar pek çok ihalenin ‘kazananı’ oldu. Temelkon İnşaat yalnızca 2025 yılında 7 milyar TL’yi aşkın kamu ihalesini cebine koydu. Şirketin şimdiye kadar kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 9 milyar 136 milyon 127 bin 430 TL. Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu’nun yapımı işiyle birlikte bu tutar 9 milyar 493 milyon 965 bin 430 TL’ye ulaşacak. Ocak ayından bu yana biri iptal edilen toplam 9 ihale alan şirketin sadece 8 ayda imzaladığı sözleşmeler ve bedelleri şöyle sıralandı:

• İnönü Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük A ve B bloklarında güçlendirme ve tadilat yapım işi: 142 milyon 229 bin TL

• TOKİ tarafından İstanbul Başakşehir’de 729 adet konut ve 25 adet dükkân inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal işi: 1 milyar 648 milyon 99 bin TL

• TOKİ tarafından Kanal İstanbul güzergâhında 750 adet konut, 15 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi: 1 milyar 474 milyon 5 bin TL

• TOKİ tarafından Kanal İstanbul güzergâhında 567 adet konut ve 16 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi: 1 milyar 387 milyon TL

• TOKİ tarafından Denizli Çal’da 248 adet konut ve 6 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi: 493 milyon TL

• Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi idari bina yapımı (İhale sözleşmenin imzalanmasının ardından Ensar İnşaat Şirketi’nin itirazıyla iptal edildi): 268 milyon 749 bin TL

• TOKİ tarafından Çorum Osmancık’ta 236 adet konut ve 4 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi: 459 milyon TL

• TOKİ tarafından Muş Merkez Hükümet Konağı inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi: 406 milyon TL

• İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı yapım işi: 1 milyar 71 milyon TL

∗∗∗

‘TÜRK ESCOBAR’IN OKULU

İhaleye konu olan Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu, ‘Türk Escobar’ lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya’nın yaptırdığı okullardan biri. Uzun süre yakalanmadan uyuşturucu kaçakçılığı trafiğini işleten Çetinkaya, 1980’den bu yana defalarca kez yakalandı ve tahliye edildi. Her yakalandığında cezaevinden çıkmayı başaran Çetinkaya, ülkedeki uyuşturucu pazarının çok büyük kısmını elinde tutuyordu. İddiaya göre ham maddeleri Afganistan’dan gelen uyuşturucuyu 1989’dan itibaren Türkiye’de işledi ve Türkiye-İspanya-Portekiz- Hollanda-Almanya’yı kapsayan uyuşturucu ağı oluşturdu.

2003’te sağlık sorunları nedeniyle Kartal Cezaevi’nden de tahliye edilen Çetinkaya, bu dönemde çeşitli kurumlara büyük bağışlar yaptı, okullar inşa ettirdi. Sabıkalı olduğu için bu okullara kendi ismini veremeyen Çetinkaya’nın oğlu da kendisiyle aynı ismi taşıyordu. Örfi Çetinkaya isimli okullara çocuğunun ismini vermiş görünen Çetinkaya, 8 okul, bir sağlık ocağı, bir jandarma karakolu yaptırdığı için devletten madalya aldı. Geçtiğimiz yıl cezaevinde ölen Çetinkaya’nın yaptırdığı okullardan biri olan Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu, İstanbul Valiliği’nin Şubat 2023’te yaptığı açıklamanın ardından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

2023 yılının Nisan ayında basına Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü’nün, kısa süre önce yakalanıp cezaevine gönderilen Urfi Çetinkaya’nın adını verdiği bazı okulların ismini değiştirme kararı aldığı haberleri yansıdı. Toplumda kötü imaj, genel örf ve ahlak kuralları gerekçe gösterilerek Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi’nin ismi “Hadımköy Anadolu Lisesi” olarak değiştirildiği ifade edilse de Valiliğe bağlı İPKB tarafından açılan ilanda Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi adının geçmesi dikkat çekti.