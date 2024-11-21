İhale Meclis gündeminde: Kızılay, 100 Milyon TL'lik binayı peşkeş mi çekti?

Öncü DURMUŞ

Düzce’de 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından kayyum atanan ve kayyum tarafından Kızılay’a satışı gerçekleşen Ensar Ticaret adlı şirkete ait binanın, Kızılay tarafından değerinin çok altında satıldığı iddia edildi.

Sene başında satışa çıkartılan bina geçtiğimiz hafta Ankara Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye sunuldu. İddiaya göre, D-100 Karayolu üzerinde yer alan ve 2870 metre² arsası bulunan binanın değeri 100 Milyon TL’ye yakın olmasına rağmen Aktif Beton Firması sahibi Muhammed Erzurum’a 53 milyon 850 bin TL’ye satıldı.

Açık artırma usulü ile yapılan ihale aşamasında satış bedelinin iki katı değerinde teklif veren bir firmanın ihaleyi alamaması ise 'Kızılay binayı peşkeş mi çekti?' sorularını artırdı.

KIZILAY’IN TİCARİ FAALİYETLERİ DENETLENİYOR MU?

Konu hakkında açıklama yapan CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, "Bu konuyu bir süredir takip ediyorum. Bazı bilgilerden emin olmadan Türkiye’nin en köklü insani yardım kurumu olan Türk Kızılay’ının bu tür olaylarla anılması doğru olmazdı. Ancak, biz halkımızdan toplanan vergilerin, yardımların, kamu kaynaklarının bazı kimselere peşkeş çekilmesine hiçbir koşulda müsaade etmeyiz. Bunu bütün kurumlarımız için söylüyorum. Ben bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Halkımızın kafasındaki tüm soru işaretlerinin giderilmesi için meclise bir soru önergesi verdim. Kızılay Genel Müdürlüğü’nün de konuyu aydınlatmasını ve gerçekleri kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz" İfadelerini kullandı.

Ayrıca Meclis’e soru önergesi dilekçesini ilettiğini de belirten Özcan, "Kızılay’ın ticari faaliyetlerinde denetim mekanizması işletiliyor mu?" diye sordu.

İHALE YENİDEN YAPILACAK

Kızılay Düzce Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise diğer tekliflerin değerlendirilip değerlendirilmediği hakkında açıklama yapmazken binanın satışının resmi olarak onaylanmadığı ifade edildi.

Şube tarafından yapılan açıklamanın devamında ihalenin yeniden yapılacağı ve kesin olarak sonuçlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği açıklandı.