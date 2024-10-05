İhalede agresif, vergide pasif

AKP iktidarlarında servetlerine servet katan müteahhitler, kamu ihalelerini almakta birbirleri ile yarışırken sıra vergi ödemeye geldiğinde aynı istekliliği göstermiyor. İsmi dev kamu projeleriyle anılan şirketlerin büyük bölümü vergi ödemediği ortaya çıkmıştı. Birçoğunun ise kazançlarının çok altında vergi ödediği belirlenmişti.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Nazmi Coşar’ın şirketi Leda Yapı’nın, kamudan aldığı ihalelerin toplam tutarı ile ödediği verginin karşılaştırması aradaki büyük farkı gözler önüne serdi. Şirketin, 2023 yılında aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarının yalnızca yüzde 1,7’si oranında gelir beyan ettiği öğrenildi.

4,6 MİLYAR TL’LİK İHALE

Hüseyin Coşar’a ait Leda Yapı ve Proje Taahhüt Limited Şirketi, 2023 yılında dört farklı TOKİ ihalesi aldı. İhaleler kapsamında şirket ile TOKİ arasında imzalanan dört sözleşmenin toplam tutarı, 4 milyar 697 milyon TL olarak açıklandı.

VERGİDE ADALETSİZLİK

Deprem konutlarına yönelik ihalelerin gözde şirketlerinden Leda Yapı ve Proje Taahhüt Limited Şirketi’nin vergi karnesi ise kazanç ile vergilendirme arasındaki dengesizliği ortaya koydu. Leda Yapı’nın 2023’te, aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarı olan 4,6 milyar TL’nin yalnızca yüzde 1,7’si kadar gelir beyan ettiği bildirildi.

Şirket 2023 yılın için Gelir İdaresi Başkanlığı’na 80 milyon 441 bin 854 TL’lik gelir beyan etti. 2023 yılında şirket tarafından ödenen verginin ise 20 milyon 110 bin 463 TL olduğu öğrenildi.

Çevre Bakanı Murat Kurum geçen aylarda şirketin inşaatını ziyaret etmişti.