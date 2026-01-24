İhaleler bitti, sıra talana geldi

İlayda SORKU

Yıllardır kamudan aldığı taş ve mermer ihaleleriyle ihya olan ve AKP ile TÜGVA geçmişiyle bilinen Eyüb Erkovan’ın şirketi Meta Maden’e ormanlık alanda mermer ocağı kurmak için yeşil ışık yandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir Sındırgı’ya bağlı Karagür’de tamamen orman vasıflı sahada planlanan mermer ocağı projesine çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verdi.

Meta Mimari Maden Enerji ve Tarım AŞ, uzun yıllardır kamudan özellikle traverten, mermer, ponza, dolomit ve karo taş alımına yönelik ihaleler alarak faaliyet gösterdi. Doğrudan hammadde kaynağına yönelen şirket, Karagür mahalle merkezine 300 metre, en yakın konuta ise sadece 102 metre mesafede mermer ocağı açacak. Yıllık 400 bin ton üretim kapasitesi planlanan proje için yapılan başvuruda, kesilecek ağaç sayısı açıklanmadı.

Meta Mimari’nin kurucularından Eyüb Erkovan, geçmişte AKP Ümraniye Meclis üyesi olarak görev yaptı ve Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA’da bölge sorumluluğu üstlendi. Erkovan 2019-2024 arasındaki siyasi faaliyetlerinin ardından “siyasete ara verdiğini” açıklasa da şirketinin kamu kaynaklarıyla ilişkisi sürdü.

22 İHALENİN 19’U CUMHUR İTTİFAKI’NDAN

Erkovan’ın şirketi 2022’den bu yana kamudan toplam 22 ihale aldı. Bu ihalelerin 19’u Cumhur İttifakı belediyelerinden geldi ve toplam bedeli 69 milyon 436 bin 310 TL’ye ulaştı. Balıkesir Belediyesi’nin AKP döneminde Meta Mimari, 29 Kasım 2023’te 1 milyon 402 bin TL’lik traverten alımı ve 2 Ocak 2024’te 1 milyon 50 bin TL’lik ponza ve dolomit taşı ihalesini aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de 5 Ekim 2023’te şirkete 12,5 milyon TL’lik karo taş ve kaplama malzemesi ihalesi verdi.