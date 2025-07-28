İhalelerin tek ‘adayı’ AKP ile MHP’den

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü, 1 ay 8 gün boyunca kiralayacağı araçlar için 17 Temmuz’da ihale düzenledi.

24 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında kullanılacak araçların kiralanmasına yönelik ihalede, “Kamu ihalelerini istenilene verme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemi kullanıldı.

Müdürlük, ihale kapsamında kiralayacağı araçlar için 9 milyon 349 bin 57 TL harcama öngördü. İhaleye yalnızca bir şirketin teklif vermesi dikkati çekti. İhale kapsamında imzalanan sözleşmenin bedelinin, öngörülen harcamanın yalnızca yüzde 4 altında olması, pazarlık yönteminin rekabeti azalttığı yönündeki eleştirilerin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İhaledeki tek geçerli teklifin sahibinin, Yılda Özel Eğitim Taşımacılık ve Temizlik Hizmetleri isimli şirket olduğu belirtildi. Şirketin sahibi ise tanıdık çıktı. 2019 yılındaki yerel seçimlerde AKP’den belediye başkanı aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen, 2024 yılındaki yerel seçimlerde ise MHP’den belediye başkanı aday adayı olan ancak yine aday gösterilmeyen Memik Yılmaz’ın, ihaledeki tek teklifin sahibi şirketin ortağı olduğu öğrenildi.

İhalenin sözleşmesi 23 Temmuz’da imzalandı, sonuç ilanı ise 25 Temmuz’da açıklandı. İhale, öngörüldüğü gibi, ihaledeki tek teklifin sahibi Memik Yılmaz’ın şirketine verildi. Yılda Özel Eğitim Taşımacılık ve Temizlik Hizmetleri şirketiyle 23 Temmuz’da 8 milyon 949 bin 891 TL’lik sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 8,9 milyon TL’ye kiraladığı 89 aracın 1 ay 8 gün boyunca kullanılacağı ifade edildi. 24 Temmuz’da idareye teslim edilen araçların, 31 Ağustos’ta şirkete geri gönderileceği kaydedildi.

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3,7 MİLYAR KAMU İHALESİ

Şirketin 2010-2025 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarı, 3 milyar 704 milyon 593 bin 126 TL’ye dayandı.

Yılda Özel Eğitim Taşımacılık ve Temizlik Hizmetleri’nin ihale aldığı bazı kamu kurumları ve toplam ihale tutarları ise şöyle sıralandı:

Belediyeler: 1,5 milyar TL

Büyükşehir belediyeleri: 1,4 milyar TL

TPAO: 812,2 milyon TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 812,2 milyon TL