İhalesi gerçekleşmeyen arsaya tabela dikildi

Haber Merkezi

Yerel seçimlerin ardından İzmir’de, işçi çıkarmalarıyla gündeme gelen AKP’li Menemen Belediyesi, belediyeye ait 94 taşınmazı satışa çıkardı. Satışa çıkarılan taşınmazların toplam tahmini bedeli yaklaşık 1,5 milyar TL olarak hesaplanırken, arsa ve tarla niteliğindeki taşınmazların yaklaşık yüzölçümü ise 1 milyon metrekareyi buluyor.

Taşınmazların satışıyla ilgili ihalelerin yapılmasına günler kala Belediyeye ait 71 taşınmazın satışa çıkarıldığı Seyrek Mahallesi’nde dikkat çeken bir gelişme oldu. Halen mülkiyeti belediyede bulunan arsa niteliğindeki alana tabela dikildi. Konut görselerinin yer aldığı tabelada, Aziz Torun’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Torunlar GYO’nun, "Torunlar GYO Proje Alanı" yazısı yer aldı. Öte yandan, 11 milyon 830 bin lira tahmini bedelle ihalesi yapılması beklenen taşınmazın imar durumuna ilişkin Resmi Gazete’de ‘’Birinci ve ikinci derece Doğal Sit Alanı’nda kalmaktadır. Tarım Alanı’nda ve Makilik ve Fundalık Alan’da kalmaktadır’’ ifadesi yer alıyor.