İhaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor: Özlem Çerçioğlu hakim karşısına çıktı

CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 33 sanığın “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması, Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Basına kapalı yapılan duruşma, 25 Şubat'a ertelendi.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

2013–2015 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi, kapatılan Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Efeler Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihalelere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında açılan ve daha sonra birleştirilen davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Davada Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 25 sanık hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, 8 sanık hakkında ise “görevi kötüye kullanma” suçlaması bulunuyor.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bugün görülen duruşmada dosyada gizlilik kararı bulunmamasına rağmen basın mensupları duruşma salonuna alınmadı ve yargılama basına kapalı gerçekleştirildi. Mahkeme, duruşmayı 25 Şubat'a erteledi.