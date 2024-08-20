İhaleyi AKP’li alsın diye 40 takla atmışlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İktidarın ekonomi politikası nedeniyle enflasyonda yaşanan patlamayı düşük göstermek için tüm yerleşik hesaplama yöntemlerini yok sayıyor. Gerçeği yansıtmadığı ifade edilen verilerle yoksulluk her geçen gün daha da derinleşirken tepkilerin odağındaki TÜİK’te yaşanan ihale yolsuzluğu Danıştay kararı ile ortaya çıktı.

19 TEKLİFTEN 2’Sİ GEÇERLİ

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TÜİK 24 Aralık 2023’te “Taşıt kiralama” ihalesi düzenledi. “2021 model, sürücülü, yakıt hariç 58 adet minibüs ile 48 adet binek taşıt” kiralanması için düzenlenen ihaleye 19 şirket teklif verdi ancak sadece iki şirketin verdiği teklif geçerli sayıldı.

12 Ocak’ta da bu iki şirketten biri olan Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi ile yaklaşık 170 milyon TL’lik ihale imzalandığı açıklandı. Milyonlarca liralık ihaleyi 24 Haziran 2018 seçimlerinde, AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketi aldı.

İhale kısa süre sonra Kamu İhale Kurulu’na, “Araçlar için getirilen teknik özelliklerin tek bir marka ve modeli işaret ettiği” gerekçesiyle yani diğer firmaların ihaleye girmesinin engellediği iddiasıyla şikâyet edildi.

Kurul üyeleri oy birliği ile “Şikâyet başvurusunun reddine” karar verdi. Daha sonra da Kurul kararı 11. İdare Mahkemesi’ne taşındı. Ancak mahkeme de “davanın reddine” karar verdi.

Fakat Danıştay 13. Dairesi 8 Mayıs 2024 tarihli kararında milyonlarca liralık vurgunu gözler önüne serdi. Danıştay, “İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır. Dava konusu işlemin iptaline...” şeklinde karar verdi.

Hatta Danıştay, Kamu İhale Kurulu’nu da şu ifadelerle uyardı: “Yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Alınan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulu’nca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.” TÜİK’in ihaleyi alması için her türlü yola başvurduğu AKP’li Mehmet Kaya’nın Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi, kamudan 25 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 822 milyon TL’yi aşıyor.