İhaleyi dolmuşçu Mustafa almış!

Deprem felaketi yandaşlar için fırsata dönüştü. İktidara yakınlığıyla bilinen şirketlere peş peşe deprem konutu ihaleleri verilmeye devam ediliyor. Son olarak eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek ile ilişkili olduğu bilinen bir şirkete milyarlarca liralık ihale verildiği ortaya çıktı.

Kamu iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., “Hatay Antakya 15’inci Etap Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi işi” adı altında ihale düzenledi. İhaleyi Söğüt İnşaat’ın aldığı öğrenildi. Emlak Konut, ihale kapsamında Söğüt İnşaat’a 2 milyar 376 milyon 458 bin TL ödeyecek.

İHALE ZENGİNİ OLDU

Akan’ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat Şirketi, kamudan 2011 ila 2024 yılları arasında en az 23 ayrı ihale aldı. İhalelerin toplam bedeli ise 10 milyar TL’yi buldu. Söğüt İnşaat’ın en fazla ihale aldığı kurumların başında ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi geliyor. Ayrıca şirket, AKP dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan da milyonlarca liralık ihaleler aldı. Yapımı tamamlanmadan açılışı yapılan ve sonrasında sorunlar yaşanan Eryaman Stadı da Söğüt inşaat tarafından yapıldı. Söğüt İnşaat’ın internet sitesine yer alan bilgilere göre, şirket “Metromall Eryaman Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Eryaman Stadyumu ve Spor Tesisleri Yapım İşi, Mevlana Cami, Torbalı - Ödemiş- Kiraz Yolu” gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.

Akan’ın ismi AKP’li Gökçek döneminde hemen her belediye ihalesinde öne çıkıyordu. Ankara’da "dolmuşçuluk" yaparken yolu Melih Gökçek ile kesişince kaderi değişen Mustafa Akan’ın şirketi Söğüt İnşaat’ın arazilerine ABB Belediye Meclisi kararları ile çok sayıda haksız emsal artışı da sağlandı.

Belediyeden milyonlarca liralık arsa ihaleleri alan şirket, Gökçek döneminde belediyenin içme suyu, kanalizasyon ve asfalt ihalelerinin büyük çoğunluğunu üstlendi. Söğüt İnşaat, belediyeden aldığı ihalelerle sermayesini katlayarak artırdı.

SOYLU UÇAK KİRALAMIŞTI

Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılındaki Anayasa referandumu döneminde Söğüt Havacılık A.Ş.’den uçak kiralamıştı. Soylu’nun şirketi Engin Sigorta tarafından Söğüt Havacılık Şirketi’nden kiralanan uçak için 165 bin TL ödenmişti. Söğüt Havacılık’ın da Söğüt İnşaat’ın da sahibi olan Mustafa Akan’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.