İhanet projesi canlandırılıyor

Haber Merkezi

Uzmanların tüm itirazına rağmen AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İnadına yapacağız” dediği Kanal İstanbul’a dair yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı davalar sonucu Kanal İstanbul’un iptal edilen imar planlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP'li Arnavutköy Belediyesi'nin hazırladığı yeni bir imar planını onaylanarak askıya çıkarıldı. Kanal İstanbul’un vurgulandığı imar planında, bölgenin ihalelerinin yapıldığı ve sürecin sekteye uğradığı vurgulandı.

Kanal İstanbul 1. Etap sınırları içerisinde yer alan “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı” yaklaşık 33,674 hektarlık alanı, planlama alanı ise yaklaşık 315 hektarlık alanı kapsıyor. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, rezerv yapı alanının belli kısımlarına ilişkin imar ve uygulama planlarının yeniden yapılarak askıya çıkarılmasına tepki göstererek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İstanbul'a ihanet projesi mahkeme kararlarına rağmen Bakanlık eliyle canlandırılmaya çalışılıyor" diyen Zeybek, özetle şunları söyledi: "İstanbul’a ihanet edenler, rant ve yağma hedefiyle bir ihanet projesini daha bu şehrin kalbine saplamak istiyorlar. Unutulmamalı ki su havzalarını, mera ve tarım alanlarını, ormanları ve hazine bütçesini derinden yaralayacak olan bu projeye İstanbullular geçit vermeyecektir. Mahkeme kararıyla mevzuata aykırılığı kanıtlanmış olan bu planlar ivedi bir şekilde iptal edilmelidir."