İhbar edenlerin %90’ı kadın

Kadına yönelik şiddet ve istismar her geçen gün artıyor. AKP iktidarı ise faile uyguladığı cezasızlık politikasıyla faile cesaret veriyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), ‘Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2025 Eylül Ayı’ raporunu yayımladı. Rapora göre, 1–30 Eylül tarihleri arasında hattın 396 çağrı aldığı, ihbarların yüzde 89.7’sinin kadınlardan geldiği belirtildi.

KAYIT AÇILAN VAKALARIN ÇOĞU EVDE YAŞANDI

Yeni kayıt açılan toplam 76 şiddet vakasının 53’ü ev içi şiddet ihbarı oldu. Hattın acil müdahale gerektiren 1 vaka tespiti yaptığı ve 23 çağrıda kadınların sığınma evi talebinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, 58 çağrıya hukuki bilgilendirme yapıldığı, 29 çağrının karakola, 5 çağrının ise barolara yönlendirildiği belirtildi.

Rapora göre, kadınlar en çok psikolojik şiddete uğradıklarını belirterek aradı. Bu şiddeti fiziksel şiddet takip etti. Yapılan aramalar en çok İstanbul’dan gerçekleşti. Ayrıca mağdurların yaş ortalaması incelendiğinde en büyüğünün 48, en küçüğünün 16 yaşında olduğu görüldü.

Raporda, saldırganların dağılımında evli olduğu erkeklerin yüzde 37.3 ile ilk sırada olduğu, erkek arkadaşların yüzde 11.4, aile fertlerinin ise yüzde 7.8 oranında yer aldığı bildirildi.

Yılın ilk 9 ayı incelendiğinde ise veriler şu şekilde:

∗∗∗

İKİ KENTTE İKİ AYRI ŞİDDET

Kocaeli ve İstanbul'da da 2 kadın erkekler tarafından yaralandı.

Kocaeli’de Muzaffer Yıldız adlı erkek, kızını tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay Çayırova ilçesinde yaşandı. 60 yaşındaki Muzaffer Yıldız, 34 yaşındaki kızı Meltem Yıldız'a tabancayla ateş etti. Evde bulunan diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meltem Yıldız, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı silahla intihar eden Muzaffer Yıldız ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şiddetin bir adresi de İstanbul Fatih oldu. Bir kadın sokak ortasında bir erkek tarafından darbedildi. Aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen kadını, erkek bir süre yerde sürükledi. Bir süre sonra ayağa kalkan kadın olay yerinden uzaklaştı.