Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İhbar üzerine ortaya çıktı: Denizli’de 3 örümcek maymunu ele geçirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Denizli’de özel bir havuz işletmesinde yapılan denetimde bulundurulması yasak olan 3 örümcek maymununun tespit edilerek koruma altına alındığını açıkladı. İşletme hakkında idari işlem uygulandı.

Güncel
  • 11.03.2026 11:42
  • Giriş: 11.03.2026 11:42
  • Güncelleme: 11.03.2026 11:44
Kaynak: DHA
İhbar üzerine ortaya çıktı: Denizli’de 3 örümcek maymunu ele geçirildi
Fotoğraf: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Denizli'de özel bir havuz işletmesinde ele geçirilen 3 örümcek maymununun koruma altına alındığını açıkladı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Denizli'de örümcek maymunlarının koruma altına alındığı belirtilerek, "Yapılan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizin, kolluk kuvvetleriyle birlikte özel bir havuz işletmesinde gerçekleştirdiği denetimlerde 3 örümcek maymunu tespit edildi. Bulundurulması yasak olan maymunlar koruma altına alınırken işletme hakkında idari işlem uygulandı" denildi.

BirGün'e Abone Ol