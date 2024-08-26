İHD: 2023 yılında eylemlere müdahalede 3 bin 487 kişi darp edildi

İnsan Hakları Derneği (İHD), 2023 Yılı Hak İhlalleri Raporu’ndaki verilerin, insan hakları savunucuları olarak ilgilenmeleri gereken birçok hak ihlali alanı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Dernek, insan onuruna yaraşır, hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzenin kurulabilmesi için hakları savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bianet'in haberine göre; raporda, 2023 yılının en can alıcı olayının 6 Şubat depremleri olduğu ifade edildi. İHD de depremde, 14 üye ve yöneticisini kaybetti.

Depremden etkilenen 11 ilde resmi verilere göre, 53 bin 227 kişinin hayatını kaybettiğini, bundan çok daha fazla kişinin yaşamını yitirdiği yönünde genel bir toplumsal kanı olduğunu belirttiler:

“Hayatta kalanlar ise halen barınma, temiz suya erişim, beslenme ve daha pek çok temel ve hayati konuda çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Devletin, yurttaşını korumak ve deprem gibi doğal afet durumlarında gerekli tedbirleri almak, arama kurtarma çalışmalarını gereği gibi yapmak, hayatta kalanlar için gerekli altyapı koşullarının, hijyenin ve yeterli beslenme olanaklarının sağlandığı yaşam alanları oluşturmak ve sağlık hizmetleri sunmak görev ve sorumluluğu olduğu ancak bu sorumlulukları gereği gibi yerine getirmediği çok açıktır.”

CEZAEVİNDE ÖLÜM

Dernek, kendilerine gelen başvurulardan ve hapishane komisyonunun çalışmalarından elde ettiği verilere göre, geçen yıl 42 kişinin hapishanelerde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

Raporda, bu başlıkta şu bilgilere yer verildi:

“2023 yılında, tespit etiğimiz verilere göre, toplam 5 bin 312 kişi işkence, kötü muamele, onur kırıcı ve küçük düşürücü davranış ve cezalara maruz kaldı.

348 kişi gözaltında; 733 kişi gözaltı yerleri dışında; 16 kişi köy korucuları tarafından; 594 kişi hapishanelerde işkence ve kötü muamele gördü.

Toplumsal gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 bin 487 kişi dövüldü ve/veya yaralandı.

HAK SAVUNUCULARINA BASKILAR

Rapordaki verilere göre, 2023 yılında, İHD yönetici, üye ve çalışanları olmak üzere çok sayıda insan hakları savunucusu çeşitli baskılarla karşılaştı:

“76 İHD yönetici ve üyesi gözaltına alındı, 5 kişiye dava açıldı, 2 davada yargılananlar beraat etti, 2 dava devam ediyor, 1 kişiye ise 6 yıl 3 ay ceza verildi.”

KOBANİ DAVASI

İHD, bu yıl içerisinde yerel mahkemede sonuçlanan Kobanî davasına dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Duruşmada yargılananların tamamının savunması alınmadığı halde 5 bin 268 sayfadan oluşan savcı mütalaasında, yargılama başladığından itibaren yargılanan siyasetçiler lehine dosyaya giren bütün deliller yok sayılmıştır. Mütalaada siyasetçiler hakkında yüzlerce yıl hapis cezaları istenmiş buna karşın avukatların ve siyasetçilerin savunma yapmaları engellenmiştir. 16 Mayıs 2024’teki duruşmada hukuksuzca ağır cezalar verilmiş ve yargılanan siyasetçilerin adil yargılanma hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, ifade özgürlüğü, etkili başvuru hakkı, ayrımcılık yasağı, seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı gibi pek çok hakları ihlal edilmiştir.”

GEZİ DAVASI

Bu davayla ilgili de İHD, “Baştan beri yargı aracılığıyla siyasal bir intikam davası olduğu bilinen Gezi Davası’nda Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden’e verilen cezaların Yargıtay tarafından onaylanması, Türkiye’de yargının sadece siyasi bir cezalandırma mekanizması olarak işlediğinin ve tüm hukuki zeminlerini terk ettiğinin ilanıdır” dedi.