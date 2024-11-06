İHD'den İçişleri Bakanlığı'na mektup: Kayyum uygulamalarından vazgeçin

İnsan Hakları Derneği (İHD) şubeleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile CHP yönetimindeki belediyelere kayyum atamalarına karşı birçok kentte İçişleri Bakanlığı'na mektup gönderdi.

Mektupta, kayyum uygulamalarından vazgeçilmesi çağrısı yapılarak, “Verdiğiniz karardan geri dönün” denildi.

MA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ithafen yazılan mektupta Hakkari, Mardin Büyükşehir, Batman, Urfa/Halfeti ve Esenyurt belediyelerine atanan kayyumlar hatırlatılarak, “Bilindiği üzere, kayyum atama işleminin dayanağı olarak Anayasanın 127. Maddesinin 4. Fıkrasının son cümlesi geçmektedir. Burada 'görevle ilgili bir suç sebebiyle' İçişleri Bakanı kararıyla geçici görevden uzaklaştırma kararı verilebileceği yazılıdır. Nitekim 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. Maddesinde de paralel bir düzenleme yer almaktadır. Yasal düzenleme bu olmasına rağmen 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrasında oluşturulan olağanüstü düzen ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle devleti yönetme uygulamasıyla birlikte yeni bir yasa ortaya çıkarılmıştır. 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ardından 6758 sayılı kanunla yasalaşan 45. Maddenin 2. Fıkrasında tarafınıza yeni bir yetki ihtas edilmiştir. Bu yetki 'terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık' suçları sebebiyle görevden uzaklaştırma durumunu düzenlemektedir. Söz konusu düzenlemenin demokratik hukuk devleti ilkeleriyle çeliştiği ortadadır. Kaldı ki Kanun Hükmünde Kararnamelerle bir devletin yönetilmesi de hukuk ve demokrasi ilkeleriyle bütünüyle çelişmektedir. Görevden uzaklaştırılan tüm belediye başkanlarının masumiyet karinesinden yararlanması ana ilkesi zedelenmiştir” ifadeleri yer aldı.

Hiçbir belediye başkanı hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmamasına rağmen kayyumun antidemokratik bir uygulama olduğu belirtilen mektupta, “Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin gerek Anayasası ve iç hukuk düzenlemeleri gerekse altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle bütünüyle çelişen bu uygulamanın kabul edilebilir bir yanı olmadığı gibi toplumsal ilişkilerin gerginleşmesine de neden olan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle İnsan Hakları Derneği olarak İstanbul Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması işleminin tarafınızca bir kez daha gözden geçirilmesi demokratik işleyiş açısından son derece önemli olacaktır. Sizi, kararınızı bir kez daha sorgulayarak verdiğiniz karardan geri dönmeye davet ediyoruz” denildi.

ADANA

İHD Adana Şubesi, DEM Parti yöneticileriyle birlikte Cemalpaşa Postanesi'nde bakanlığa mektup gönderdi. İHD Şube Başkanı Yakup Ataş, kayyum atamalarının hukuksuz olduğunu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

MERSİN

İHD Mersin Şubesi yöneticileri, DEM Parti Milletvekili Perihan Koca ile birlikte dernek binasından PTT’ye kadar yürüdü. İHD Şube Eş Başkanı Zümeyra Oğuz, "Kayyım bir irade gaspıdır. İnsan hakları savunucuları olarak kayyımı kabul etmiyoruz ve doğru bulmuyoruz" dedi.

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İHD yöneticileri PTT binasında bir araya gelerek, mektup gönderdi. İHD İskenderun Şubesi Eş Başkanı Coşkun Selçuk, kayyım uygulamasından vazgeçilmesini çağrısı yaptı.

DERSİM

İHD Dersim Şubesi, Moğoltay Mahallesi'nde bulunan PTT Şubesi önünde açıklama yaptı. DEM Parti ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) yöneticileri de açıklamaya katıldı. Şube Eş Başkanı Gönül Sonbahar, mektubun içeriğine işaret ederek, "Karardan geri dönün" dedi.

ANKARA

İHD Ankara Şubesi, mektup gönderme öncesi açıklama yaptı. Derneğin Ankara Şube Eş Başkanı Ömer Faruk Yazmacı, bakanlıktan kayyım uygulamalarına son vermesini istedi. Ardından Çankaya PTT Şubesi’ne geçilerek, mektup gönderildi.