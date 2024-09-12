İHD'den TRT İstanbul Radyosu önünde 12 Eylül açıklaması

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 12 Eylül Darbesi’nin 44’üncü yıldöümünde “Ne darbe ne diktatörlük. Karanlığa teslim olmayacağız” şiarıyla darbenin ilk duyurulduğu yer olan TRT İstanbul Radyosu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

"12 Eylül 44 yıldır sürüyor. Karanlığa teslim olmayacağız!" pankartının açıldığı eylemde basın metnini İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri okudu.

MA'nın haberine göre; 1980 darbesi sürecinde yaşananları hatırlatan ve darbe uygulamalarının hala devrede olduğunu belirten Yoleri, özellikle de 2016-18 yılları arasında OHAL sürecinde yaşananlara bakıldığında 12 Eylül’ün tüm kurumları ve zihniyetiyle iş başında olduğunun görüldüğünü belirtti.

"12 EYLÜL’ÜN HESABI SORULMADI"

AKP’nin darbe Anayasasında kısmi değişiklikler yaptığını ve darbeye ilişkin göstermelik yargılamalar yaptığını ifade eden Yoleri, “İşlenen insanlığa karşı suçları göz ardı eden bu göstermelik yargılamada, işkence ile öldürülenlerin hesabı sorulmadı, gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır, Mahmut Kaya, Hüseyin Morsümbül, Nurettin Öztürk, Zeki Altunbaş, Hayrettin Eren, Nurettin Yedigöl, Süleyman Cihan, Mustafa Hayrullahoğlu, Maksut Tepeli ve idam edildikten sonra bedenleri kaybedilen İlyas Has ve Veysel Güney için adalet arayışına dahi girilmedi. 12 Eylül zihniyetinin yarattığı 1990’lı yıllar kâbusu ve 12 Eylül 1994 günü Kenan Bilgin’in kaybedilmesi ile darbe arasında bir bağ kurulmadı” diye belirtti.

“DARBENİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR”

OHAL dönemin etkilerinin halen devam ettiğini dile getiren Yoleri, kayyım uygulamalarının devam etmesini, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen Cumartesi Anneleri’ne Galatasaray Meydanı’nın yasaklanması, demokratik kurumlarının mallarının dondurulmasını örnek gösterdi.Darbelerin önlenmesi için yapılması gerekenlere değinen Yoleri, darbe kurumlarının kapatılması, darbecilerin cezalandırılması, barışın kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Otoriterleşme yolundaki ısrarına rağmen, darbe karşıtı olduğunu söylemekten vazgeçmeyen hükümeti; 12 Eylül’e ve darbelere karşı olduğunu ispata çağırıyoruz” dedi.