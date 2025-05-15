İHD İstanbul şubesi yeni yönetimini belirledi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, 11 Mayıs 2025 tarihinde katılımıyla 20. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurul sonucunda yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve yedek üyeler belirlendi. Şube Başkanlığı görevine Jiyan Tosun geldi.

Evrensel'in haberine göre; Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Bilal Yıldız, Davut Aslan, Jiyan Kaya, Jiyan Tosun, Mehmet Kartal, Meral Nergis Şahin ve Ümmühan Kaya seçilirken; yedek üyeliklere Hasan Yaviç, Cihan Kaplan Öndeş, Ayşan Aksoy, Erdoğan Alayumat, Nevzat Açan, Çağla Seven ve Tuğrul Eryılmaz getirildi.

Denetleme Kurulu asil üyeliklerine İkbal Eren, Leman Yurtsever ve Ümit Dişli seçilirken, yedek üyeliklere Gülendam Özdemir, Mehmet Acettin ve Zehra Demir seçildi.

Yeni yönetim kurulu, 14 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda görev dağılımını yaptı. Buna göre:

• Şube Başkanlığına Jiyan Tosun,

• Şube Sekreterliğine Jiyan Kaya,

• Şube Saymanlığına ise Bilal Yıldız getirildi.